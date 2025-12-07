Furto di materiale in un cantiere, un 41enne arrestato dai carabinieri Guardia Sanframondi. L'uomo, di Telese Terme, è ai domiciliari

Lo hanno arrestato per furto. E' questa l'ipotesi di reato contestata dai carabinieri della Stazione di Guardia Sanframondi ad Antonio G., 41 anni, di Telese Terme, già noto alle forze dell'ordine.

Secondo una prima ricostruzione, l'uomo, sorpreso alla guida, senza patente, di un'auto, è ritenuto il presunto responsabile del furto di materiale ferroso ed edile in un cantiere tra Guardia Sanframondi e Castelvenere. Bloccato, il 41ene è stato condotto in caserma, dichiarato in arresto e, su disposizione del Pm, sottoposto ai domiciliari. L'indagato è difeso dall'avvocato Antonio Leone.