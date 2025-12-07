E' stato l'autore del gol che ha permesso al Benevento di vincere in casa della Cavese. Pierluigi Simonetti si è espresso così al termine del match. "Sono felice di essere rientrato, soprattutto perché è stato un infortunio che mi ha tenuto fuori a lungo. Era una partita difficile, ne eravamo consapevoli. L'abbiamo affrontata nel modo giusto, non sempre si riesce a giocare ma l'importante era portarla a casa e ci siamo riusciti. La cosa più importante è quella di mettersi a disposizione, poi il ruolo è una conseguenza: l'importanza è l'occupazione degli spazi. E' fondamentale l'atteggiamento. Come è nato il gol? Sappiamo che le palle inattive sono fondamentali in un campionato e possono decidere le partite. Ci lavoriamo tanto e cerchiamo di far determinare anche questo aspetto. Sono andato ad abbracciare subito Monticciolo perché penso sia merito anche suo, si dedica molto sulle palle inattive. A chi la dedico? A me stesso, è stato un infortunio difficile. Come condizione mi sento bene, l'importante è che sono rientrato".
Benevento, Simonetti sul gol: "Una gioia importante dopo l'infortunio"
Le parole del calciatore giallorosso, autore della marcatura che ha deciso il derby con la Cavese
