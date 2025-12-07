Benevento, Simonetti sul gol: "Una gioia importante dopo l'infortunio" Le parole del calciatore giallorosso, autore della marcatura che ha deciso il derby con la Cavese

E' stato l'autore del gol che ha permesso al Benevento di vincere in casa della Cavese. Pierluigi Simonetti si è espresso così al termine del match. "Sono felice di essere rientrato, soprattutto perché è stato un infortunio che mi ha tenuto fuori a lungo. Era una partita difficile, ne eravamo consapevoli. L'abbiamo affrontata nel modo giusto, non sempre si riesce a giocare ma l'importante era portarla a casa e ci siamo riusciti. La cosa più importante è quella di mettersi a disposizione, poi il ruolo è una conseguenza: l'importanza è l'occupazione degli spazi. E' fondamentale l'atteggiamento. Come è nato il gol? Sappiamo che le palle inattive sono fondamentali in un campionato e possono decidere le partite. Ci lavoriamo tanto e cerchiamo di far determinare anche questo aspetto. Sono andato ad abbracciare subito Monticciolo perché penso sia merito anche suo, si dedica molto sulle palle inattive. A chi la dedico? A me stesso, è stato un infortunio difficile. Come condizione mi sento bene, l'importante è che sono rientrato".