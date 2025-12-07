Cavese, Prosperi mastica amaro: "C'è grande rammarico per il ko col Benevento" "Siamo stati più pericolosi dei giallorossi"

Il tecnico della Cavese, Prosperi, ha commentato con amarezza la sconfitta rimediata contro il Benevento: "C'è grande rammarico, non ho mai avuto la sensazione di prendere gol, anzi siamo stati più pericolosi del Benevento. Da un lato c'è soddisfazione, dall'altro l'amarezza è tanta. Dobbiamo continuare a lavorare. La partita è stata ottima da parte nostra. Il Benevento è stato costruito per stravincere il campionato, ha un organico di livello con una qualità incredibile che in questa categoria è quasi impossibile da trovare".