Benevento, Floro Flores: "Vinta una partita sporca, era quello che ci serviva" Le parole del tecnico giallorosso dopo il derby vinto contro la Cavese

Vittoria importante per il Benevento conquistata in casa della Cavese, con i giallorossi che danno continuità al successo ottenuto contro la Salernitana, come sottolineato dal tecnico Floro Flores: "Queste partite ti danno morale importante per affrontare questo campionato. Abbiamo affrontato una squadra organizzata alla quale faccio i complimenti. Non è facile vincere su questo campo, ci prendiamo il risultato che ci fa piacere. C'è da lavorare ancora, ma dovevamo vincere in trasferta per dare un segnale importante. Ricci? Dispiace tanto, speriamo che non sia nulla di grave. Sono un po' preoccupato, stava iniziando a fare male. Questo infortunio casca nel momento meno opportuno. Ora mi godo questo giorno, oggi non ero sereno e calmo perché era una responsabilità mentale superare questo ostacolo delle trasferte".

Floro Flores elogia i subentrati

"L'ingresso di Carfora è stata una scelta per mettere un attaccante con maggiore qualità. Ho preso questa scelta per mettere la squadra in condizione di poter giocare. Faccio i complimenti a chi è entrato perché l'ha fatto bene. Per vincere un campionato c'è bisogno di tutti, chi è entrato ha fatto la differenza e ci ha dato una grossa mano. Questo è importante".

"Con questa squadra posso giocare come voglio"

"Salvemini e Tumminello possono giocare insieme perché hanno caratteristiche diverse. A me piace giocare, in partite del genere è normale che devi sporcarti e cambiare pelle. Non è questione di qualità, con questa squadra posso giocare come voglio. Non è questione di moduli, ma di chi hai a disposizione. Sono felice. L'unica statistica che guardo è il risultato. Giocare con due punte può essere una ipotesi che prendo in considerazione perché ho degli attaccanti importanti".