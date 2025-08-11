Co-progettazione di uno spazio multifunzionale per preadolescenti e adolescenti Pubblicato l'avviso dal comune

E’ stato pubblicato l’avviso pubblico di co-progettazione finalizzato all’individuazione di soggetti del terzo settore (ETS) in qualità di partner degli interventi di innovazione sociale volti alla presentazione di un progetto nell’ambito dell’avviso nazionale DesTEENazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali al fine della realizzazione di uno spazio multifunzionale di esperienza per preadolescenti e adolescenti.

A renderlo noto è l’assessore alle Politiche Sociali del Comune di Benevento Carmen Coppola.

La partecipazione è aperta a tutti i soggetti - singoli, associati, raggruppati o consorziati - che possiedono i requisiti di qualificazione come soggetti del terzo settore, conformemente al Decreto Legislativo n. 117/2017, e che operano nel settore di riferimento dell'Avviso. È richiesto che tali soggetti siano iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). Si specifica che la presentazione in forma di Associazione Temporanea di Imprese (ATI), Associazione Temporanea di Scopo (ATS) o Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) esclude la candidatura in forma singola dei soggetti che fanno parte del costituendo raggruppamento.

L’istanza di partecipazione dovrà: - pervenire esclusivamente per PEC all’indirizzo pszambito1@pec.comunebn.it entro e non oltre le ore 23:59 del giorno 08/09/2025.

Il modulo di domanda e il bando sono scaricabili al seguente link:

https://ww2.comune.benevento.it/ambitob1/2025/08/08/avviso-pubblico-di-co-progettazione-finalizzato-allindividuazione-di-soggetti-del-terzo-settore-ets-in-qualita-di-partner-degli-interventi-di-innovazione-sociale-volti-alla-presentazione-di/