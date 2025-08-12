Emergenza incendi nel Sannio: l'appello della Fai Cisl Il monito: dobbiamo garantire i lavoratori idraulico-forestali del servizio AIB

"Ancora una volta, il Sannio e non solo, è teatro di incendi boschivi che stanno devastando ampie porzioni di territorio. Le fiamme, alimentate da condizioni climatiche estreme e da una cronica mancanza di prevenzione, stanno mettendo a dura prova le risorse naturali e

la sicurezza delle comunità locali".

Così Alfonso Iannace, Coordinatore Territoriale FAI CISL IrpiniaSannio che prosegue "In queste ore, le squadre operative dei lavoratori idraulico-forestali del servizio AIB (Antincendio Boschivo) della provincia di Benevento, delle Comunità Montane Titerno-Alto Tammaro, Fortore e Taburno, sono impegnate in un’azione instancabile per contenere e spegnere i roghi. Il loro intervento è fondamentale: senza di loro, il bilancio sarebbe drammatico".

Le sentinelle del territorio i lavoratori idraulico-forestali

"Un plauso sincero va a tutti i lavoratori idraulico-forestali, veri custodi del paesaggio, che con competenza, dedizione e una pazienza fuori dal comune, affrontano ogni giorno l’emergenza. Il loro lavoro non si limita allo spegnimento degli incendi: sono loro che, con

la manutenzione quotidiana, prevengono i disastri, proteggono i boschi, mantengono vivi i sentieri e le aree verdi. E nonostante questo, non vengono considerati. Non basta spegnere: serve prevenire. Un settore da valorizzare".

Come ha sottolineato Onofrio Rota, Segretario Generale della Fai-Cisl, “siamo vicini alle comunità colpite e ai tanti operai idraulico-forestali che stanno gestendo queste drammatiche emergenze”. Nonostante alcuni progressi, come la recente stabilizzazione di

molti lavoratori in Campania, il settore continua a soffrire per la mancanza di una pianificazione forestale seria e di politiche di prevenzione efficaci.

Prevenzione, non solo emergenza

Ogni estate si ripete lo stesso copione: incendi dolosi, danni ambientali e umani, interventi tardivi. È tempo che le istituzioni integrino pienamente gli operai forestali nella Strategia Forestale Nazionale, rinnovino il contratto scaduto e investano nel capitale umano con risorse e formazione. Solo così si potrà costruire una vera rete di tutela del territorio.

Difendiamo il territorio, insieme

Il territorio non si difende da solo. Serve un approccio coordinato, pianificato e sostenibile. Non possiamo più indignarci a posteriori: è il momento di agire. La Fai-Cisl continuerà a battersi al fianco dei lavoratori per garantire dignità, stabilità e riconoscimento a chi ogni

giorno protegge il nostro patrimonio naturale. Senza i lavoratori idraulico-forestali, non c’è prevenzione, non c’è tutela, non c’è futuro.