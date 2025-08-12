Ondata di calore, nuovo avviso del sindaco Clemente Mastella

Vista la nota della Protezione Civile regionale che ha prorogato fino alle ore 20:00 di giovedì 14 agosto l’allerta per il rischio da ondata di calore, il sindaco Clemente Mastella ha emesso un nuovo avviso di criticità invitando la popolazione ad attenersi all'osservanza delle seguenti regole comportamentali:
- - non uscire nelle ore più calde;
- - evitare l’esposizione diretta al sole nelle ore in cui la temperatura è più elevata;
- - facilitare il raffreddamento del corpo ed evitare la disidratazione;
- - ridurre i rischi nelle persone più fragili (persone molto anziane, persone con problemi di salute, che assumono farmaci, neonati e bambini molto piccoli);
- - tenere sempre correttamente arieggiati gli ambienti;
- - prestare attenzione anche agli animali domestici:
Il Sindaco raccomanda altresì:
- - che negli uffici pubblici sia garantita l'aerazione dei locali e comunque condizioni di lavoro compatibili con le temperature roventi;
- - che nei settori agricolo, edile e nei settori affini che prevedano un’intensa attività fisica all’aperto sia tassativamente rispettata l'ordinanza regionale che vieta di svolgere attività lavorative all’aperto nelle fasce orarie comprese tra le 12:30 e le 16:00 (rammentando che l’inosservanza al presente provvedimento è punita ai sensi dell’art. 650 c.p., se il fatto non costituisce più grave reato);
- - agli esercizi commerciali in attività e dotati di climatizzazione di consentire ingressi a scopo di refrigerio di chiunque ne necessiti e in particolare di anziani e persone in condizioni di vulnerabilità.
-