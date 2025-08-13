A Benevento apre il CUAV - Centro per Uomini Autori di Violenza La Regione ha finanziato il progetto per la creazione del centro

La Regione Campania ha approvato e finanziato, con decreto n. 1314/2025, il progetto presentato dal Comune di Benevento (in qualità di capofila dell’Ambito B1) in partnership con l’Acli di Benevento per la creazione di un CUAV - Centro per Uomini Autori di Violenza domestica e di genere. A renderlo noto sono il sindaco Clemente Mastella e l’assessore alle Politiche Sociali Carmen Coppola.

Il progetto, che è stato curato dal consigliere nazionale dell’Acli Filiberto Parente con il supporto di Mario Massa, del coordinatore dell’Ambito B1 Gennaro Santamaria e del funzionario Annamaria Villanacci, prevede la creazione di un Centro il cui obiettivo è promuovere un cambiamento profondo e duraturo nei comportamenti degli uomini autori di violenza e lavo­rare sulla prevenzione della recidiva.

“Con apertura del CUAV - spiegano il sindaco Mastella e l’assessore Coppola - avremo un’offerta di servizi a 365 gradi sul fenomeno della violenza sulle donne. Al momento, infatti, già disponiamo di un Centro Antiviolenza (Pro.Ce.Do) e di una Casa rifugio per donne vittime di violenza (Casa Viola). Insomma, siamo un Ambito all’avanguardia perché prestiamo massima attenzione a un fenomeno che sempre di più si espande sul piano sociale e che purtroppo, se non prevenuto e attenzionato, produce sempre più vittime. In particolare, attraverso l’attivazione del CUAV, punteremo a ridurre la recidiva degli atti di violenza attraverso percorsi rieducativi individuali e di gruppo, oltre che alla costruzione di alleanze istituzionali con i servizi sociali, sanitari e giudiziari per una presa in carico integrata e tempestiva”.

Il partenariato vede, infatti, coinvolti tutti gli enti istituzionali che hanno un ruolo nei percorsi di contrasto alla vio­lenza di genere (dalla Questura al Tribunale), oltre che l’Acli che da tempo ha attivato in modo volontario azioni di prevenzione sul fenomeno del femminicidio e della violenza di genere.