Parco Matese: Navarra nel Comitato Gestione "Continuerò a lavorare con dedizione per il territorio"

Il Presidente del Parco Regionale del Matese, Agostino Navarra, rende noto che, su indicazione della Regione Campania, è stato designato quale componente del Comitato di Gestione Provvisoria del Parco Nazionale del Matese. Analoga designazione è stata effettuata dalla Regione Molise per il dott. Giovanni Marro.

A differenza degli altri componenti del Comitato, le nostre nomine non sono state formalizzate contestualmente dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, poiché – essendo entrambi dipendenti pubblici – la normativa vigente prevede l’acquisizione del nulla osta dalle rispettive Amministrazioni di appartenenza.

Per questo motivo, il Ministero ha avviato un soccorso istruttorio, volto a raccogliere la documentazione necessaria per procedere alla nomina formale.

“Si tratta di un passaggio tecnico–amministrativo previsto dalle norme – ha dichiarato il Presidente Navarra – che non incide sul mio impegno per la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo sostenibile del Matese. Continuerò a lavorare con dedizione per il territorio, in attesa della conclusione dell’iter formale.”

Il Parco Regionale del Matese conferma la massima disponibilità a collaborare con tutte le istituzioni coinvolte, al fine di garantire trasparenza, correttezza e continuità operativa nell’interesse della comunità e dell’ambiente.

