Benevento caldo record: le raccomandazioni dell'Asl

Il Centro Funzionale della Protezione Civile della Regione Campania, in considerazione del quadro meteo in atto, ha prorogato fino alle ore 20.00 di giovedì 14 agosto l’avviso di criticità per ondate di calore.
Sono previste temperature superiori di 5-7°C rispetto ai valori medi stagionali, con tassi di umidità che, soprattutto nelle ore serali e notturne sul settore costiero, potranno superare il 60-70%, in condizioni di scarsa ventilazione.
Raccomandazioni alla popolazione
L’ASL Benevento invita la cittadinanza ad adottare comportamenti corretti per proteggersi dal caldo:
Evitare di uscire nelle ore più calde della giornata.
Non esporsi direttamente al sole e limitare le attività fisiche all’aperto.
Tenere gli ambienti freschi e ben ventilati.
Bere frequentemente acqua, evitando alcolici e bevande troppo zuccherate.
Prestare particolare attenzione a bambini, anziani, persone con patologie croniche e soggetti fragili.
Non lasciare mai persone o animali in auto parcheggiate, anche per brevi periodi.
Misure adottate dall’ASL Benevento
Per fronteggiare l’ondata di calore e prevenire rischi per la salute, l’Azienda Sanitaria Locale ha attivato:
Maggiore sorveglianza territoriale da parte dei servizi di emergenza-urgenza e continuità assistenziale.
Contatti periodici con pazienti fragili da parte dei Medici di Medicina Generale.
Diffusione capillare delle raccomandazioni per la prevenzione degli effetti del caldo attraverso il sito web aziendale e i canali social istituzionali.
Collaborazione con le strutture socio-sanitarie per garantire la corretta climatizzazione e idratazione degli ospiti.
Per approfondimenti sulle misure di prevenzione è possibile consultare il portale del Ministero della Salute dedicato alle ondate di calore: www.salute.gov.it/portale/caldo