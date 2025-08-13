Benevento: sorride il turismo. Ferragosto con i musei aperti Quasi tutte aperte le strutture museali di Benevento per il 15 agosto

Sfidano Caronte e l'afa di questi giorni per lasciarsi affascinare dal maestoso Arco di Traiano, dal Complesso di Santa Sofia, patrimonio Unesco e dal suggestivo Teatro Romano. Benevento è un museo a cielo aperto ma per il Ferragosto i musei della città rimarranno quasi tutti visitabili per accogliere i turisti che continuano ad affollare il capoluogo sannita. Visitabili, secondo i consueti orari, tutte le strutture della rete museale della provincia. Visitabile anche l'Hortus Conclusus, il mistico giardino impreziosito dall'artista Mimmo Paladino. Chiuso, invece, il museo diocesano (il 15 ed il 16).

Al teatro Romano anche la mostra Benevento in luce

Resta aperta, invece, l'area archeologica del teatro Romano di Benevento dove sarà possibile anche visitare la mostra “Benevento in luce”, personale dell’artista Helidon Xhixha.

La mostra, a cura di Francesco Creta e Milot, è promossa dalla Fondazione Benevento Città Spettacolo e propone in un percorso sorprendente, tra Corso Garibaldi e il Teatro Romano, sette sculture monumentali dell’artista albanese Helidon Xhixha: una piccola selezione del monumentale lavoro dell’artista che ha fatto dell’uso dell’acciaio lucidato la sua firma distintiva sin da subito. Con le loro forme e superficie specchianti le opere, nel dialogare con l’ambiente della città, alimentano nuove suggestioni del contesto urbano.

Resta aperto, in provincia, a Montesarchio anche il Museo Archeologico Nazionale del Sannio Caudino. Con un nuovo allestimento capace di godere in 3D il cratere di Assteas. Esposta, infatti, una stampa 3D del vaso più bello del mondo con le immagini riprodotte sulla superficie in rilievo per i visitatori ipovedenti.

Janua: museo delle streghe. "Tanti stranieri per il turismo delle radici"

Anche le janare non vanno in vacanza e per Ferragosto resta aperto Janua il museo delle streghe di Benevento. “Abbiamo deciso di confermare l'apertura del 15 agosto – spiega Maria Scarinzi di Janua -. Una scommessa vinta anche lo scorso anno. Il trend del momento è il turismo delle radici con tantissimi stranieri che vengono a cercare il contatto con gli antenati e dunque le loro origini”.