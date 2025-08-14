Solopaca, Forgione sui rincari di Alto Calore: "Condivido documento sindaci" "Aumenti dei costi inaccettabili, il mio voto in assemblea sarà contrario"

"Esprimo totale condivisione rispetto al documento che i Sindaci dei Comuni sanniti serviti da Alto Calore hanno indirizzato, tra gli altri, al Prefetto e al Presidente della Regione per esprimere contrarietà ai paventati rincari in bolletta. Conosco personalmente tutti questi colleghi, ne apprezzo da sempre la dedizione, so che - in particolare d'estate - la carenza idrica esaspera molti cittadini della provincia di Benevento. E' inaccettabile aumentare i costi a carico delle famiglie: annuncio sin da ora che tanto all'assemblea dell'Alto Calore, quanto al Comitato esecutivo dell'Eic quale rappresentante del Sannio, il mio voto su questa misura, che è sbagliata, sarà contrario", è quanto spiega in una nota il sindaco di Solopaca e coordinatore del distretto sannita dell'Eic Pompilio Forgione.