Anticipata chiusura di piazza Cardinal Pacca per i concerti di Mannoia e Luchè Divieto di sosta con rimozione coatta anche per i residenti

A causa delle mutate esigenze organizzative prospettate dall’organizzazione, la chiusura parziale di piazza Cardinal Pacca scatterà dalle ore 7:30 di lunedì 18 agosto, e non più dalle ore 9, con conseguente istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta anche per i residenti a partire da tale ora e fino al termine delle operazioni di allestimento del palco e delle strutture per i concerti di Fiorella Mannoia e Luchè in programma nei giorni 25 e 26 agosto nell’ambito della manifestazione Benevento Città Spettacolo.

L’integrazione alla precedente ordinanza prevede, inoltre, la chiusura integrale al traffico dell’intera area di piazza Cardinal Pacca e l’istituzione su tutta la sua superficie del divieto di sosta e fermata con rimozione coatta anche per i residenti ininterrottamente a partire dalle ore 7:00 di domenica 24 agosto fino alle ore 24:00 di martedì 26 agosto, o in subordine fino alle prime ore di mercoledì 27 agosto qualora via sia il protrarsi delle operazioni di disallestimento del palco e delle strutture.