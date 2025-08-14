A Benevento per il Ferragosto: "E' storica questa città, veramente bella" Nel capoluogo sannita per far visita a parenti e amici

Vigilia di Ferragosto tra storia e cultura per chi ha scelto Benevento e la sua provincia per il lungo weekend di festa. Già da oggi turisti in visita nel centro storico e nei luoghi simbolo del capoluogo sannita: dall'arco di traiano al museo di santa sofia, la città conquista chi ha deciso di fermarsi poiché di passaggio per le vacanze estive e chi è tornato per far visita ad amici e parenti.

Turisti affascinati dalla città di Benevento

“E' storica questa città, veramente bella”, commenta una turista appena arrivata nel Sannio. E' qui perché ha raggiunto degli amici. Ma c'è chi è arrivato con la famiglia dalla vicina Puglia: “Abbiamo il mare e per cambiare abbiamo scelto le aree interne”, spiegano prima di entrare alla Rocca dei Rettori per far visita ad un altro dei siti d'interessa storico della città.

Turisti delle radici nelle aree interne

Ma il turismo delle radici si conferma ancora una volta trainante per le aree interne. Ed ecco che anche in pieno agosto è possibile trovare chi è tornato per far ammirare i luoghi del cuore: “Ne ho approfittato per entrare nella chiesa in cui mi sono sposata”, racconta una signora uscendo dalla chiesa di Santa Sofia.

E mentre il centralissimo corso Garibaldi, almeno nelle ore più calde della giornata non si presentava particolarmente affollato,tra eventi nei comuni del Sannio, escursioni e musei aperti fervono ormai i preparativi per la festa più attesa dell'estate.