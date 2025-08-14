Dalla Regione Campania circa un milione di euro per il progetto Migr-Action Programmi di Integrazione e Autonomia per i Cittadini dei Paesi Terzi

Con decreto numero 62/2025 la Regione Campania ha dichiarato ammissibile e finanziabile con uno stanziamento di circa un milione di euro il progetto Migr-Action presentato dal Comune di Benevento nell’ambito dell’avviso pubblico per i Programmi di Integrazione e Autonomia per i Cittadini dei Paesi Terzi. Ad annunciarlo il sindaco Clemente Mastella e l’assessore alle Politiche Sociali Carmen Coppola.

Coppola e Mastella: così presenza sul nostro territorio degli stranieri una risorsa e non una criticità

“Il finanziamento ottenuto dal Comune di Benevento – hanno dichiarato il sindaco Mastella e l’assessore Coppola - dimostra la capacità di progettare e gestire questi servizi sul territorio da parte della nostra struttura dei Servizi Sociali. In questo senso va il plauso per il lavoro svolto al dirigente del Settore, Gennaro Santamaria, e a tutte le professioniste impegnate sul territorio comunale. Con questo progetto intendiamo far divenire la presenza sul nostro territorio degli stranieri una risorsa e non una criticità”.

Progetto Migr-Action: ecco cosa prevede

Le attività previste dal progetto si articolano in più ambiti di intervento. Si parte dall’analisi dei bisogni e presa in carico personalizzata per, poi, procedere all’orientamento al lavoro e bilancio delle competenze.

Successivamente saranno attivati corsi di formazione specifici, finalizzati all’acquisizione di conoscenze teoriche e abilità tecniche in settori strategici per l’inserimento lavorativo. In particolare, saranno avviati percorsi formativi per addetti all’agricoltura, coerenti con le vocazioni produttive del territorio e con buone prospettive occupazionali a livello locale.

Il progetto prevede, inoltre, dei laboratori pratici che permetteranno ai partecipanti di sperimentare, in ambienti protetti e guidati, le competenze apprese e saranno organizzati incontri con aziende e imprenditori locali per agevolare il contatto diretto tra domanda e offerta di lavoro.

Verranno, poi, attivate attività di mediazione culturale per facilitare l’interazione tra i beneficiari e la comunità ospitante. Saranno promossi eventi di socializzazione, attività sportive e iniziative culturali per incentivare la partecipazione attiva dei destinatari alla vita della comunità. E’ prevista, infine, l’attivazione di uno Sportello Sociale dedicato all’informazione, orientamento e accompagnamento delle persone in situazioni di fragilità.