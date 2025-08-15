Musei aperti a Ferragosto: turisti a Benevento tra storia, arte e cultura VIDEO In mattinata l'arrivo di un gruppo di stranieri al Teatro Romano

Ferragosto dedicato alla storia, alla cultura e alle tradizioni per chi ha scelto il Sannio. Nell'estate in cui molti hanno preferito le città d'arte per le vacanze estive, anche Benevento registra l'arrivo di chi ha deciso di trascorrere queste giornate visitando i luoghi più iconici del capoluogo sannita. Dall'Arco di Traiano alla Chiesa di Santa Sofia. Per questo giorno di festa musei aperti, così come disposto dal Ministero della Cultura per i siti statali. E in tanti hanno potuto ammirare il Teatro romano.

In mattina l'arrivo del primo gruppo di stranieri: sono arrivati in provincia di Benevento per partecipare alla Festa del grano di Foglianise ed oggi hanno deciso di ammirare prima l'area archeologica della città capoluogo per poi proseguire il tour made in Sannio.

Il Teatro Romano di Benevento: tanti turisti anche dall'estero

Soddisfatto Ferdinando Creta, direttore emerito del Teatro Romano, che questa mattina ha accolto la delegazione per un percorso guidato nell'area archeologica. “Ma il nostro sito resta sempre aperto, anche di lunedì”, ricorda Creta evidenziando i risultati raggiunti e l'ampia programmazione predisposta per i mesi più caldi dell'anno tra musica, danza e arte contemporanea (nel video l'intervista al direttore emerito dell'area archeologica).

Visitando il teatro oggi è stato possibile incontrare anche chi arrivato in Campania per un viaggio di quindici giorni ha deciso di concludere nel capoluogo sannita il percorso che li ha portati i posti più belli della regione: dalla Reggia di Caserta a Napoli. E c'è poi chi approfittando della pausa di Ferragosto ha raggiunto amici e colto l'occasione per trascorrere una giornata di festa immersi nella storia.