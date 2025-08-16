Il consigliere Palladino sollecita marciapiedi per la salita Pezzapiana La strada, di competenza provinciale, ne è sprovvista

“Ho chiesto al Presidente della Provincia Nino Lombardi di programmare la realizzazione di marciapiedi lungo la c.d. salita Pezzapiana (via Dei Liguri Bebiani), di competenza provinciale poiché per i pedoni la percorrenza di tale arteria è ormai divenuta molto pericolosa”.

Parte da qui il consigliere comunale Marcello Palladino per sollecitare la messa in sicurezza dell'area.

“Tra l'altro - prosegue-, lungo la salita Pezzapiana sorgerà la nuova chiesa parrocchiale ma, in ogni caso, sono tanti i pedoni che raggiungono le attività commerciali ubicate in via s. Chirico, proprio alla fine della predetta arteria stradale, attualmente poco sicura.

Inoltre, ho chiesto al Presidente della Provincia, di programmare la riapertura della seconda parte della pista ciclopedonale “Valfortore/Acquafredda” anch'essa di competenza provinciale.

Buona parte della predetta pista infatti, risulta chiusa al pubblico. Alla fine della predetta pista ciclabile, vi è una frana che non la rende sicura e, anche per questo motivo, resta chiusa. Sarebbe auspicabile

l'accesso a fondi stanziati di anno in anno, per gli interventi contro il dissesto idrogeologico, che in tal caso potrebbero essere utili al ripristino e alla messa in sicurezza dell'impianto.

Pur non essendo interventi di imminente realizzazione, occorre iniziare con urgenza la programmazione e la ricerca dei fondi per finanziare queste opere importanti per il territorio.

Dopo il periodo feriale, incontrerò il Presidente Lombardi, già al corrente delle evidenziate problematiche, per discutere della loro fattibilità e realizzazione”.