Strada provinciale 122, Iachetta e Fuschini: "La Provincia intervenga" Gli esponenti di Forza Italia dopo intervento del sindaco Grasso

“Le condizioni della Strada Provinciale 122 che collega Durazzano a Sant’Agata de’ Goti sono oggi estremamente pericolose per automobilisti, mezzi agricoli e trasporto pubblico. Non si tratta più soltanto di disagi, ma di un rischio per l’incolumità dei cittadini”. Così in una nota i consiglieri provinciali di Forza Italia, Anna Iachetta e Vincenzo Fuschini, richiamando l'intervento del sindaco di Durazzano, Lina Grasso.

“Da consiglieri provinciali non abbiamo fatto mancare solleciti e richieste di intervento al Presidente della Provincia – aggiungono –. Mesi fa fu anche presentata un’interrogazione a firma di Anna Iachetta per chiedere alla Provincia interventi immediati”, e dunque secondo i consiglieri “non è più rinviabile un’azione risolutiva di messa in sicurezza”.

L'appello per la strada provinciale che collega Durazzano a Sant’Agata

“Il nostro appello – concludono – è forte e chiaro: la responsabilità di questa condizione ricade interamente sulla Provincia, che non può più nascondersi dietro ritardi o generiche rassicurazioni. Il tempo delle parole è scaduto, ora servono fatti. Se non si interverrà subito, saremo pronti a sostenere ogni forma di mobilitazione civile insieme alla comunità di Durazzano, per difendere un diritto fondamentale come quello alla sicurezza stradale”.