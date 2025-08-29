Ferrovie, Barone: "Disagi per lavori sulla tratta per Roma saranno mitigati" Così Luigi Barone, responsabile Enti Locali della Lega Salvini Premier in Campania

“Grazie all’impegno della Lega e dell’onorevole Zinzi le criticità sollevate dall'Associazione Pendolari Sannio-Terra di Lavoro riguardo la circolazione ferroviaria Benevento-Roma, interessata da lavori di potenziamento infrastrutturale, saranno quantomeno mitigate”. A dirlo è Luigi Barone, responsabile Enti Locali della Lega Salvini Premier in Campania, a proposito del blocco della circolazione ferroviaria tra Benevento e Caserta dal 15 a 27 settembre.

“E’ sicuramente positivo che per i viaggiatori il servizio è comunque garantito e per chi ha un abbonamento alta velocità sulla tratta Benevento-Roma è previsto anche il rimborso. Per continuare a raggiungere Roma sarà possibile usufruire di un servizio di bus sostitutivi tra Benevento e Caserta, due volte al giorno. L'accesso ai bus sostitutivi è consentito, gratuitamente e senza prenotazione, ai possessori di abbonamento alta velocità per la tratta per Roma. Restano sempre garantite soluzioni alternative attraverso bus sostitutivi del servizio regionale”, spiega Barone.

Ferrovie, Barone: lavori necessari

“Comprendiamo le difficoltà dei viaggiatori ma i lavori sono necessari e non rinviabili e presto sarà fruibile l’alta velocità che accorcerà i tempi di percorrenza per Napoli e Roma. Ringraziamo per la disponibilità l’onorevole Zinzi e l’amministratore delegato di Trenitalia Gianpiero Strisciuglio sempre attento alle esigenze dei territori e dei pendolari”, conclude Barone.

