Storie di chi resta: la scelta controcorrente di vivere nelle aree interne Mariarosaria Papillo, agente di Polizia locale, lascia la grande città per avvicinarsi a casa

Invertire la tendenza che sta lentamente uccidendo le aree interne scegliendo di tornare, di restare nei piccoli paesi dell'entroterra. Una scelta di coraggio, basata sull'amore per le origini, sulla fiducia nell'identità e nella propria storia.

E' la storia di Mariarosaria Papillo, una ragazzi di San Giorgio la Molara neo agente di Polizia locale. Nella storia di Mariarosaria ha vinto l’amore per il proprio paese e l’attaccamento alla propria terra.

Assunta a Salerno il 16 luglio scorso la ragazza, infatti, ha scelto di lasciare la grande città e avvicinarsi a casa.

Un sogno coltivato da tempo, dopo le superiori, infatti, ha deciso di investire in studio e formazione per diventare Agente di Polizia locale frequentando numerosi corsi di preparazione, conseguendo risultati eccellenti e confrontandosi con persone di grande esperienza, tra gli altri anche con Fioravante Bosco, già Comandante del Corpo di Polizia municipale di Benevento.

Poi una strada di successi: all’inizio del 2024, ha ottenuto l’idoneità al concorso di Istruttore di Polizia locale a Roma, e ad aprile 2025 presso il Comune di Mercogliano (Av). Ha poi vinto il concorso al Comune di Salerno, classificandosi 15ma su 53 posti in selezione e, successivamente, al Comune di Ariano Irpino (Av) dove si è classificata al primo posto.

In attesa dell'assunzione ad Ariano Irpino ha prestato servizio a Salerno dove ha potuto vivere un’esperienza straordinaria in una struttura di Polizia Locale che comprende 5 macro aree di attività, con il Comandante, il Colonnello Rosario Battipaglia. Finalmente però il ritorno verso casa. Mariarosaria sarà in servizio ad Ariano Irpino, così da potersi avvicinare al paese d'origine.