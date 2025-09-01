Il sindaco Mastella ha incontrato la direttrice generale Asl, Spinosa

Massima collaborazione istituzionale nell'interesse della salute dei cittadini

il sindaco mastella ha incontrato la direttrice generale asl spinosa
Benevento.  

Il sindaco di Benevento e presidente del Comitato di rappresentanza dei sindaci dell'Asl Clemente Mastella ha incontrato stamane, a Palazzo Mosti, la direttrice generale dell'Asl di Benevento Tiziana Spinosa, insediatasi ufficialmente a via Oderisio lo scorso 9 agosto.
Nel corso di un cordiale colloquio, il Sindaco Mastella e la direttrice Spinosa hanno condiviso l'esigenza di proseguire, nel rispetto dei rispettivi ruoli e nell'ambito delle rispettive competenze, nel percorso di collaborazione istituzionale nell'interesse esclusivo della salute dei cittadini e dell'integrità igienico-sanitaria dell'habitat cittadino. 
 

Ultime Notizie