Il sindaco Mastella ha incontrato la direttrice generale Asl, Spinosa Massima collaborazione istituzionale nell'interesse della salute dei cittadini

Il sindaco di Benevento e presidente del Comitato di rappresentanza dei sindaci dell'Asl Clemente Mastella ha incontrato stamane, a Palazzo Mosti, la direttrice generale dell'Asl di Benevento Tiziana Spinosa, insediatasi ufficialmente a via Oderisio lo scorso 9 agosto.

Nel corso di un cordiale colloquio, il Sindaco Mastella e la direttrice Spinosa hanno condiviso l'esigenza di proseguire, nel rispetto dei rispettivi ruoli e nell'ambito delle rispettive competenze, nel percorso di collaborazione istituzionale nell'interesse esclusivo della salute dei cittadini e dell'integrità igienico-sanitaria dell'habitat cittadino.

