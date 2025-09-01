Bonus per le utenze di gas ed energia elettrica, c'è l'avviso

Il sindaco Clemente Mastella e l’assessore alle Politiche Sociali Carmen Coppola rendono noto che è stato pubblicato l'avviso per l’erogazione della misura straordinaria di sostegno - una tantum - alle famiglie per il pagamento delle utenze di gas ed energia elettrica.
A Benevento un sostegno per le famiglie in difficoltà
L’avviso costituisce una forma di sostegno verso le famiglie che versano in condizioni di vulnerabilità economica o in uno stato di disagio. Possono presentare istanza i cittadini italiani, dell’Ue o extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia con residenza nel Comune di Benevento da almeno 12 mesi dalla pubblicazione dell’avviso e con Isee (ordinario o in corso di validità) non superiore a 12.451,09 euro. Inoltre, occorre essere intestatari delle utenze riferite all’abitazione di residenza per le quali si chiede il contributo, di non essere beneficiari di Assegno di Inclusione (ADI) per un importo pari o superiore a 600,00 euro.
I cittadini in possesso dei requisiti possono inoltrare istanza, esclusivamente online, accedendo con il sistema pubblico di identità` digitale, selezionando dal menu a tendina ‘Benevento - Bonus Energia 2025. Le domande potranno essere presentate entro le 23.59 del 30 settembre 2025.