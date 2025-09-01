A Benevento e Montesarchio nuovi spazi per il benessere degli adolescenti In entrambe le sedi ci sarà 'la panchina verde': simbolo campagna 'Non sono emergenza'

Due nuovi spazi nel Sannio interamente dedicati agli adolescenti e realizzati nell'ambito delle iniziative di contrasto alla povertà educativa. Dal 4 al 7 settembre saranno presentati i due hub territoriali dedicati al contrasto del disagio giovanile. Il progetto - si legge in una nota - è stato selezionato da Con i Bambini nell'ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.



Si tratta di due hub territoriali del progetto Teen zone, nati per "offrire un supporto concreto e un punto di riferimento per gli adolescenti del Sannio. Dal 4 al 7 settembre 2025, le sedi di Benevento e Montesarchio apriranno ufficialmente le porte a ragazzi e famiglie, presentando un intenso programma di attività pensate per promuovere il benessere psicologico e la socialità".

L'iniziativa fa parte di ‘Teen Zone – Hub territoriali per il contrasto al disagio psicologico degli adolescenti’, un progetto selezionato da Con I Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. I due centri, fulcro del progetto, si propongono come una risposta strutturata al crescente disagio psicologico che colpisce le fasce più giovani della popolazione, offrendo spazi di aggregazione, sport, ascolto e creatività.

Le giornate inaugurali, dal 4 al 7 settembre, saranno una vera e propria festa di presentazione. Il momento più significativo si terrà in entrambe le sedi con l'inaugurazione della panchina verde, simbolo della campagna nazionale “Non sono emergenza”, promossa dall’Impresa Sociale Con i Bambini per sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza della salute mentale tra i giovani.

A Benevento la teen zone sarà situata presso il Centro Sociale Polifunzionale di Viale degli Atlantici. Il 4 e 5 settembre (dalle 10:00 alle 13:00): due mattinate dedicate alla creatività e all'espressione con laboratori di Street Art, Jam Session musicali, laboratori ludici ed espressivi. Il 6 settembre (dalle 9:30 alle 13:00): cerimonia di Apertura della TEEN ZONE con l'inaugurazione della panchina verde, la presentazione dell'app e attività di animazione per i più piccoli.

A Montesarchio, presso il Centro Polifunzionale per adolescenti in via Castaldo, lo sport sarà protagonista con gli appuntamenti del 6 e 7 settembre: l'Asd I love fitness curerà la prima edizione di Sport Experience, due giornate di esperienze multisportive per adolescenti che includeranno basket, pallavolo, baseball, scherma e arti marziali. Il giorno seguente ci sarà l'inaugurazione della panchina verde.