Benevento, cane in condizioni gravi: LNDC Animal Protection chiede sequestro L’associazione offre la propria disponibilità a garantire cure e ricovero presso strutture idonee

"Nella giornata di domenica 31 agosto, una cittadina ha segnalato a LNDC Animal Protection la presenza di un dogo, scheletrico e in evidente stato di denutrizione e possibile disidratazione, all’interno di una proprietà. Nonostante fosse giorno festivo, l’Ufficio Legale LNDC si è immediatamente attivato, affiancando la persona che ha notato il cane e richiedendo l’intervento urgente delle autorità. Sul posto sono intervenuti la Polizia Locale di Benevento e il Servizio Veterinario dell’ASL.

Il cane è stato rinvenuto all’interno della proprietà di un sacerdote del luogo il quale, giunto sul posto, ha dichiarato che l’animale appartiene al fratello e che sarebbe “in cura”".

Questo il resoconto dell'associazione che prosegue "Proprio per questo la decisione dell’ASL appare ancora più grave: a fronte di condizioni fisiche tanto compromesse e di uno stato evidente di sofferenza, sarebbe stato necessario disporre il sequestro immediato dell’animale, mettere in sicurezza il cane e successivamente verificare, tramite documentazione sanitaria ufficiale, che fosse davvero in cura presso un veterinario e sottoposto a una terapia adeguata. Inoltre, se davvero il cane fosse affetto da una patologia, risulterebbe ancora più inaccettabile lasciarlo all’aperto, privo di una cuccia confortevole e con un catena al collo. In quelle condizioni, avrebbe dovuto trovarsi in un ambiente protetto, accudito con dignità.

LNDC Animal Protection ritiene inaccettabile che non sia stato applicato questo principio di tutela. Il sequestro è lo strumento che garantisce la salvaguardia dell’animale e permette contestualmente di svolgere ogni accertamento clinico e legale necessario. In un caso così grave, lasciare l’animale nella disponibilità del detentore senza alcun riscontro documentale significa vanificare la finalità stessa della legge di protezione degli animali e non rispondere al dovere di prevenire sofferenze ulteriori".

“Di fronte a un cane in condizioni tanto compromesse, la tutela deve prevalere senza esitazioni – dichiara Piera Rosati, Presidente di LNDC Animal Protection –. Prima si sequestra, poi si verifica. È gravissimo che non sia stato fatto. Noi chiediamo il sequestro immediato e ci rendiamo disponibili a ospitare il cane presso una nostra struttura, fornendogli tutte le cure necessarie. Le autorità hanno il dovere di agire con rigore e tempestività per non condannare questo animale a un’agonia silenziosa”.

LNDC Animal Protection conferma "di aver già formalizzato la richiesta di sequestro e di aver attivato tutte le procedure legali necessarie, inclusa la trasmissione della denuncia in Procura, per garantire il rispetto della legge e il diritto alla vita e al benessere del cane".