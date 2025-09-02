Civico22 alla manifestazione per la Global Sumud Flotilla Adesione alla manifestazione in programma anche a Benevento

Civico22 annuncia la propria adesione alla manifestazione in programma il 4 settembre a Benevento, in sostegno alla Global Sumud Flotilla, iniziativa internazionale nata per portare solidarietà e aiuti concreti al popolo palestinese.

La partecipazione di Civico22 – spiegano - intende mettere al centro alcune questioni fondamentali di carattere umanitario e politico: "A Gaza milioni di persone, in larga parte civili, vivono in condizioni di privazione estrema, senza accesso sicuro a cibo, acqua, cure mediche e rifugi. Bambini, donne e anziani sono i primi a pagare il prezzo di un conflitto che ha assunto le dimensioni di una catastrofe umanitaria senza precedenti".

Dialogo e pace

“Civico22 sostiene la necessità del dialogo come unico strumento possibile per costruire un futuro diverso. Ma il dialogo può avviarsi solo a partire da una immediata cessazione delle violenze”. Ed ancora: “Civico22 ribadisce la convinzione che la pace duratura possa nascere solo dal riconoscimento reciproco e dal diritto di entrambi i popoli a vivere in sicurezza e libertà. Nessun percorso di riconciliazione è possibile senza la liberazione immediata degli ostaggi e senza il superamento della logica armata che continua a generare sofferenza e divisione”.

Il ruolo della comunità internazionale

“Con la propria adesione, Civico22 vuole ribadire che la solidarietà non può ridursi a una dichiarazione d’intenti, ma deve tradursi in gesti concreti di vicinanza e mobilitazione”.