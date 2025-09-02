Carta d'identità elettronica, rilascio straordinario sabato 13 settembre L'iniziativa del Comune di Benevento dalle 9 alle 12

Si rende noto che è stata programmata per sabato 13 settembre una giornata di apertura per emissione C.I.E. (carta d’identità elettronica). Gli uffici anagrafici comunali, ubicati in Piazzale Iannelli, osserveranno infatti un’apertura straordinaria dalle ore 9 alle ore 12.

Per ottenere il rilascio del documento in tale giornata sarà richiesta obbligatoriamente, a partire da oggi e fino all’esaurimento della disponibilità, la prenotazione sul sito Agenda CIE del Ministero dell’Interno all’indirizzo: www.prenotazionicie.interno.gov.it

Il servizio aggiuntivo vuole essere un modo per avvicinare gli uffici alla cittadinanza, permettendo di ottenere il documento di riconoscimento a tanti cittadini che per questioni lavorative non possono recarsi presso gli sportelli nei giorni feriali.

I cittadini dovranno quindi presentarsi muniti di prenotazione, fototessera e vecchio documento d’identità. Si ricorda che in occasione dell'Open Day, il costo della carta di identità elettronica è pari a 30,00 euro.

