Il 5 settembre a Benevento il progetto internazionale "Costruiamo Gentilezza" L'iniziativa della Comunità Costruttrici di Gentilezza

Venerdì 5 settembre 2025 alle ore 18.00 presso la sala del Centenario – Basilica della Madonna delle Grazie (Viale San Lorenzo, Benevento) si terrà la presentazione del progetto nazionale “Costruiamo Gentilezza”, un appuntamento aperto alla cittadinanza per promuovere la gentilezza come valore condiviso e come strumento di benessere comune.

"L'iniziativa, spiega la promotrice e Ambasciatrice per la Gentilezza di Benevento e del Sannio Elda Castelluzzo, intende trasformare la gentilezza da semplice gesto individuale a pratica collettiva, capace di migliorare le relazioni, i contesti sociali e la vita delle comunità. L’incontro nasce con l’obiettivo di mettere in dialogo istituzioni, associazioni, ordini professionali e cittadini, per condividere pratiche ed esperienze virtuose e costruire insieme una cultura della gentilezza, dell’accoglienza e della solidarietà".

L'incontro sarà introdotto da Elda Castelluzzo ed a seguire ci sarà l'intervento di Anna Vitiello, Referente del progetto “Costruiamo Gentilezza” per la Regione Campania.

All’incontro prenderanno parte anche Bianca Folco, Ambasciatrice della provincia di Caserta; Vincenza De Donato, Ambasciatrice della provincia di Salerno; Gianfranco Fiore, Ambasciatore della provincia di Avellino.

Seguiranno gli interventi programmati dei rappresentanti delle realtà e dei cittadini che hanno finora aderito all’iniziativa: Comune di Benevento; Ordine dei Medici di Benevento; Ordine degli Avvocati di Benevento; Ordine degli Psicologi della Regione Campania; Ordine degli Infermieri di Benevento; Confindustria Benevento; Rete #IDONNA di Confindustria Benevento; Università Giustino Fortunato; Consulta delle Donne del Comune di Benevento; Ordine dei Giornalisti della Campania; CMR di Sant’Agata de’ Goti; UNPLI Benevento; Libera Benevento; Comitato pari opportunità dell’Ordine degli Avvocati di Benevento; Istituto Superiore di Scienze Religiose di Benevento; Fondazione Terre Magiche Sannite; Associazione Insieme per aps; Associazione L’Infinito di Manuel; Acli di Benevento; AUSER Benevento; CONI di Benevento; Rugby Benevento; Centro Studi del Sannio; Misericordia di Benevento; Caritas di Benevento; Unicef di Benevento; Unicef di Avellino; CESVOLAB; Cyclopes; SpazioAperto aps; Rotary Benevento; Lions Benevento Host; Lions Benevento Arco di Traiano; Amnesty International Benevento; Fidapa Benevento; Nati per Leggere Campania; Psicologi sanniti; Associazione Monarka aps; Associazione Una zampa sul cuore Benevento oltre che i Dirigenti e docenti delle scuole di diversi ordini e gradi della città e della provincia di Benevento.

Un mosaico ricco e partecipato, espressione della volontà comune di costruire un modello di società più accogliente, solidale e felice.