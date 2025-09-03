Comitato S.o.S. 372 chiede ad Anas la data certa per l'avvio dei lavori

Il Comitato S.o.S. 372 Benevento - Caianello chiede ad Anas la data inizio lavori adeguamento a 4 corsie della Statale 372 Telesina 1° lotto.
Il Comitato interviene e richiama "i comunicati ufficiali diffusi negli scorsi mesi dall’ANAS, che annunciavano l’inizio dei lavori di adeguamento a quattro corsie della SS 372 per l’autunno di quest'anno e anche in considerazione dell’indicazione del 01/10/2025 come data presunta di inizio lavori sul sito “OPENCOESIONE” ( OpenCoesione - 5MTRA1A1A040)".
Per questi motivi il comitato di cittadini e pendolari chiede "di essere informato in merito alla data “effettiva” dei tanto agognati lavori.
Chiede, altresì, al fine di informare attraverso i propri canali, gli utenti che giornalmente percorrono la “Telesina”, la trasmissione di un cronoprogramma relativo all’installazione dei cantieri e l’indicazione di presumibili percorsi alternativi".