A Benevento la Cgil in piazza a sostegno della Global Sumud Flotilla La nota che annuncia l'appuntamento per il 4 settembre presso il ponte Pagliuca

Il popolo palestinese sta subendo da parte di Israele un massacro che ha assunto i caratteri di un genocidio. Il governo di Israele, spalleggiato dall’amministrazione statunitense, si sta macchiando dei peggiori crimini della storia. Decine di migliaia di cittadini palestinesi inermi – in gran parte bambini, donne, vecchi –sterminati con le più sofisticate armi, addirittura mentre sono in fila per l’acqua e un po’ di cibo, ma anche con il blocco dei viveri e dei medicinali; con la distruzione dei luoghi di cura e di assistenza e l’uccisione di migliaia di sanitari. Lo scopo che persegue Israele è la cancellazione per sempre della “causa palestinese”, dell’obiettivo dei due Stati, conquistando e annettendo i territori, nella Striscia di Gaza e in Cisgiordania, e deportando milioni di persone e/o rinchiudendole in riserve recintate e controllate dall’esercito. In questa azione viene calpestata ogni regola che può ostacolarla: è il trionfo del più forte che non sa che farsene del rispetto della democrazia quando non conviene ai propri interessi.

L’ultima minaccia Israele l’ha riservata agli equipaggi delle decine di barche della “Global Sumud Flotilla” che stanno salpando in queste ore con l’intento di rompere l’embargo e l’isolamento della popolazione palestinese di Gaza, assediata ed affamata, per portare aiuti umanitari, generi alimentari e medicinali. Il silenzio è complice dei massacri e della violazione delle leggi umanitarie e del diritto internazionale. I governi degli Stati cosiddetti occidentali non possono continuare con la loro ambiguità. Hanno il l’obbligo politico e morale di far rispettare le regole internazionali e i diritti del popolo palestinese. Ora hanno anche l’obbligo di proteggere l’incolumità dei propri cittadini imbarcati che viaggiano verso Gaza, con una missione pacifica, legittima e legale, sotto minaccia di Israele.

Non è il momento di voltarsi dall’altra parte. Il governo italiano - svincolandosi dallo stato di subordinazione nei confronti del presidente Trump – deve chiedere con chiarezza la fine delle azioni militari di Israele, interrompere la fornitura di armi, riconoscere lo Stato di Palestina, mettendo in campo, insieme all’UE, tutte le azioni utili per costringere Israele a recedere dai suoi intenti criminali. Se i governi tacciono e sembrano essere impotenti, la società civile sta facendo sentire la propria voce in tante parti del mondo. Perciò, il Sindacato dei pensionati della CGIL aderisce al Presidio di appoggio della “Global Sumud Flotilla” di giovedì 4 settembre ore 19, a Benevento, presso il ponte ciclo-pedonale “Silvano Pagliuca”, e partecipa alla manifestazione di sabato 6 settembre che la CGIL ha indetto in tutte le regioni. L’appuntamento in Campania è alle ore 17 a Napoli, Largo Berlinguer