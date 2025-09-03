Misericordia di Benevento: al via nuovo corso di Primo Soccorso Il 49esimo corso promosso nel capoluogo sannita

La Misericordia di Benevento organizza il 49esimo Corso di Primo Soccorso Sanitario BLS per Soccorritori Volontari – Primo Livello. Lo stesso avrà inizio a fine mese e le iscrizioni saranno accettate fino a mercoledì 10 settembre alle ore 20.

Possono inoltrare domanda - spiegano dall'associazione - tutti i cittadini ambosesso dai 16 anni in su che intendono svolgere una esperienza nel mondo del volontariato e del sociale e

con il loro prezioso aiuto continuare a garantire i servizi di carità che da 39 anni vengono svolti dalla Misericordia di Benevento in favore della

popolazione.

La storia e le attività della Misericordia

Dal 1986 la Misericordia di Benevento è presente sul territorio svolge attività di trasporto infermi, assistenze a gare e manifestazioni, attività di protezione civile, corsi di primo soccorso. Tutte le attività sono svolte grazie ai volontari che prestano gratuitamente la loro opera senza alcun tipo di compenso e con lo stile del Buon Samaritano, donando alcune ore settimanali alle persone bisognose, ai disabili, agli anziani e a tutto coloro che hanno bisogno di assistenza e di soccorso.