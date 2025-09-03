Nuovi dipendenti a Palazzo Mosti: oggi incontro con il sindaco Mastella "Incarnate la prossimità delle istituzioni rispetto ai cittadini, agite dunque con gentilezza"

"Incarnate la prossimità delle istituzioni rispetto ai cittadini, agite dunque con gentilezza affinché non si aggravi il distacco tra le istituzioni e i cittadini". Sono le parole che il sindaco Clemente Mastella che rivolto oggi ai14 dipendenti entrati in servizio nei settori Urbanistica (2 unità), Ragioneria (1), Lavori pubblici (1), Gabinetto Sindaco (1), Polizia Municipale (9). Questa mattina l'incontro a Palazzo Mosti con il primo cittadino.

Il sindaco Mastella ha poi aggiunto come "sia fondamentale che si agisca per incrementare le retribuzioni dei quadri della Pa, per non acuire la crisi del ceto medio che già durante le ultime vacanze estive, che molti hanno dovuto accorciare o eliminare, è stata palmare".

Alla cerimonia di benvenuto hanno partecipato gli assessori Carmen Coppola (Risorse Umane), Molly Chiusolo (Urbanistica), il presidente del Consiglio comunale Renato Parente, i dirigenti Gennaro Santamaria (Risorse Umane) e Vincenzo Catalano (Ufficio legale), il segretario generale Riccardo Feola e il comandante della Polizia Municipale Giuseppe Vecchio.

Comune di Benevento: 16 nuovi ingressi nel 2025

Nel 2025 il Comune di Benevento vedrà altri sedici nuovi ingressi: tre da procedure in corso di definizione (due informatici e un amministrativo contabile), due assistenti sociali e un sociologo per il progetto progetto DesTEEN-azione-Desideri in azione per scorrimento graduatoria, 10 eterofinanziate di cui 4 dall'Agenzia della Coesione e 6 dal Ministero del Lavoro nell'ambito degli Ats (Ambiti territoriali sociali).

