Faccetta nera durante l'evento enogastronomico, la condanna di Mastella "Atto irresponsabile e immorale"

"Ho appreso che a piazza IV Novembre domenica sera, nello spazio con gli stand enogastronomici è risuonata 'Faccetta nera'. Si è trattato di un episodio deplorevole, da cui giustamente Coldiretti ha preso immediatamente le distanze e ha intrapreso l'iter di sospensione dell'azienda al centro di questo incredibile episodio". Lo scrive in una nota il sindaco di Benevento Clemente Mastella.

"La marcia in oggetto rappresenta valori completamente antitetici e opposti a quelli che l'amministrazione persegue quotidianamente e farla risuonare in piazza durante un evento pubblico è stato irresponsabile e immorale. Queste forme di nostalgismo fascisteggiante vanno respinte e condannate con forza", conclude il sindaco Mastella.

