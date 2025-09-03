Operazioni sostitutive di alberi pericolosi, si proseguirà fino al 13 settembre Rosa: proseguiamo in questa fondamentale opera di messa in sicurezza

L'assessore all'Ambiente, Alessandro Rosa, rende noto che una ditta specializzata nei giorni che vanno dal 9 al 13 settembre eseguirà l'operazione di sostituzione delle essenze arboree pericolanti.

"In diverse zone della parte alta della città - spiega il delegato al settore - proseguiamo in questa fondamentale opera di messa in sicurezza a salvaguardia dell'incolumità pubblica e privata. E' particolarmente importante evitare rischi ora che si avvicina la stagione autunno-inverno, con il contestuale incremento di fenomeni meteo avversi. Trattandosi di operazioni sostitutive, tuteliamo dunque anche il patrimonio arboreo e l'ecosostenibilità dei quartieri cittadini".

Per le operazioni è stato predisposto un piano traffico che prevede, nelle aree interessate dagli interventi sugli alberi, l'istituzione del divieto di sosta e fermata, con rimozione coatta, e la chiusura al traffico veicolare e pedonale secondo il seguente cronoprogramma: martedì 9 Settembre, dalle ore 9:00 alle 17:30, Viale Atlantici - tratto incrocio con Via Martiri d'Ungheria fino ad incrocio con Via De La Salle; mercoledì 10 Settembre, dalle ore 9:00 alle ore 17:30, Via delle Puglie - tratto incrocio con Viale Atlantici fino ad incrocio con Via Pacevecchia; giovedì 11 e Venerdì 12 Settembre, dalle ore 9:00 alle ore 17:30, Via Pacevecchia - tratto da incrocio con Via Intorcia fino ad incrocio con Via Mazzoni; sabato 13 Settembre, dalle ore 9:00 alle ore 17:30, Via Fratelli Rosselli (tratto da incrocio con Via Perlingieri fino ad incrocio con Via Aldo Moro) ed incrocio Via Santa Colomba - Via Pascucci.

