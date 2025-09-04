Unisannio. Aperto a tutti il corso gratuito per sviluppatori di app Ios Domande entro il 22 settembre 2025: ecco come fare

L’Università degli Studi del Sannio, in collaborazione con Apple, offre l’opportunità di partecipare a un corso intensivo gratuito di 4 settimane dedicato allo sviluppo delle applicazioni iOS. L’obiettivo è quello di formare aspiranti sviluppatori di applicazioni per iOS, il sistema operativo dei dispositivi mobili Apple.

Il corso, completamente gratuito, avrà una durata di quattro settimane e si terrà dal 29 settembre al 24 ottobre 2025. Potranno concorrere non solo tutti gli studenti UNISANNIO ma anche chiunque fosse interessato, purché in possesso del diploma superiore di secondo grado.

Infatti, 24 posti sono riservati a iscritti/e ad uno dei corsi di laurea triennale/magistrale/a ciclo unico dell’Università degli Studi del Sannio, e 6 posti a esterni/e all’Ateneo, che siano in possesso del diploma superiore di secondo grado.

Per gli studenti e le studentesse di Ingegneria Informatica (863/800) sarà possibile ottenere il riconoscimento di 3 CFU "a scelta libera".

La scadenza per la presentazione delle domande è il 22 settembre 2025.

La frequenza dei corsi è obbligatoria ed è consentita una percentuale massima di assenze del 20%. Il bando, la domanda di partecipazione e tutte le informazioni sono disponibili sul sito https://applefoundation.unisannio.it