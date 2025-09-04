Io Resto al Sud', la delegata Mignone: "Raggiunti oltre 200 obiettivi" "Con decreto coesione si aprono nuove opportunità per i giovani tra i 18 e i 35 anni"

"Lo sportello 'Io Resto al Sud' del Comune di Benevento ha già raggiunto oltre 200 obiettivi con la prima edizione del programma, sostenendo giovani imprenditori e professionisti nella creazione di nuove attività che consentiranno loro di poter restare a lavorare e guadagnare nel proprio territorio", lo spiega la consigliera delegata dal sindaco Clemente Mastella allo sportello 'Io Resto al Sud' e ai rapporti con Invitalia Maria Carmela Mignone.

"Ricordo che con l’entrata in vigore del Decreto Coesione (L. 193/2024), si aprono nuove opportunità per i giovani tra i 18 e i 35 anni: voucher fino a 40.000 euro (50.000 euro se digitali o green), contributi a fondo perduto fino al 75%, formazione e tutoraggio gratuiti. Il successo della prima edizione – aggiunge – conferma la vitalità dei nostri giovani. Ora Benevento ha l’occasione di crescere ancora, valorizzando creatività e competenze sul territorio», conclude Mignone.

