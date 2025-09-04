Benevento. L'Asia avvia la sostituzione dei cestini gettacarte Operazione avviata dal Centro storico

L’Asia ha avviato la sostituzione dei cestini gettacarte in città, così come previsto dal ‘Piano di posizionamento’ approvato dalla giunta comunale con la delibera numero 158 del 9 maggio scorso. La prima zona ad essere interessata è quella del centro storico con 30 nuovi contenitori in ghisa selezionati per la loro resistenza e durabilità e per la capacità di integrarsi armoniosamente con il contesto storico-artistico. Le aree individuate per l’installazione sono: piazza Orsini, corso Garibaldi, via Traiano, piazza Roma, piazza Arechi II, piazza IV Novembre, piazza Castello.

Il nuovo Piano è stato redatto in seguito ad una puntuale analisi del patrimonio esistente per verificare l’efficienza della distribuzione attuale dei cestini. L’attuale posizionamento, studiato dagli uffici aziendali, intende ottimizzare la gestione dei rifiuti riducendo i fenomeni di abbandono e fuoriuscita; omologare la tipologia dei contenitori per garantire un maggior decoro urbano e semplificazione gestione; rispettare i criteri normativi in materia di distanze e sicurezza previsti dal Codice della strada e dai regolamenti comunali;

rafforzare il servizio nelle aree di maggiore frequentazione;

aumentare la trasparenza attraverso strumenti digitali, tra cui una mappa interattiva e l’adozione di sensori per il monitoraggio e l’ottimizzazione degli svuotamenti. Non per ultimo, il posizionamento dei nuovi cestini mira a migliorare la vivibilità quotidiana dei cittadini e l’esperienza dei visitatori, offrendo un’immagine più ordinata e accogliente della città.