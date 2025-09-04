Agevolazioni auto elettriche, ministro Fratin risponde al sindaco Mastella Sull'esclusione di Benevento dagli incentivi per l'acquisto di veicoli elettrici

Il ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin ha risposto alla lettera del sindaco Mastella riguardo l'esclusione di Benevento dagli incentivi per l'acquisto di veicoli elettrici per l'assenza della provincia sannita dall'area Fua ovvero zone che comprendono una città principale e i comuni limitrofi fortemente connessi ad essa da flussi di pendolarismo.

Scrive il Ministro che 'la Commissione europea ha stabilito, con carattere vincolante, sia destinato a persone fisiche e microimprese aventi residenza o sede legale nelle aree urbane funzionali (Fua). Per quanto riguarda l'individuazione delle aree urbane funzionali il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica non ha alcuna competenza, in quanto l'elenco Fua è stato definito dall'Istat, sulla base dei dati registrati nel 2011. Ad ogni modo, l'Istat sta provvedendo all'aggiornamento delle Fua e prevede di pubblicare il nuovo elenco entro il prossimo novembre, qualora Benevento vi rientrasse il beneficio sarebbe automaticamente esteso a cittadini e impresi ivi aventi residenza e sede'.

"Ringrazio il Ministro per la sollecitudine e il garbo istituzionale con cui ha risposto alla mia missiva. Prendo atto della risposta e attenderemo la revisione Istat di novembre sulle Fua nell'auspicio che Benevento rientri nei parametri statistici descritti", sottolinea il sindaco Mastella.

