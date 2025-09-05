Trasporto pubblico. A Confindustria Regione, Air e aziende: c'è il dialogo VIDEO Vigorito: "Al fianco delle nostre aziende per trovare una soluzione in vista del passaggio ad Air"

Si è svolto ieri pomeriggio, presso la sede di Confindustria Benevento, un incontro operativo tra il Consigliere regionale Luca Cascone, i referenti di Air Campania e le imprese operanti nel settore del trasporto Pubblico Locale.

L’incontro voluto da Confindustria Benevento e subito accolto con favore dal Consigliere Cascone, è stato organizzato in risposta alla richiesta avanzata dalle aziende del settore trasporti di avere delucidazioni e chiarimenti, alla luce delle principali novità che riguardano il comparto, in considerazione dell’affidamento del servizio di TPL all’azienda AIR Campania.

Presenti le aziende di TPL: Autolinee Bizzarro srl, Autolinee Marcarelli srl, ETAC srl, Laudati srl, Mazzone Viaggi srl, Mot.tam srl; Rispoli Srl, Ferrazza srl.

Nel corso dell’incontro sono intervenuti il Presidente di Confindustria Benevento Oreste Vigorito, il Presidente della Sezione Trasporti Salvatore Abbatiello, il Consigliere regionale Luca Cascone, l’Amministratore delegato di AIR Campania Anthony Acconcia.

Dal confronto, svolto in un clima costruttivo, di trasparenza e di reciproca disponibilità, è emersa la volontà di proseguire lungo la strada del dialogo e della collaborazione, con l’obiettivo comune di valorizzare il trasporto pubblico locale, rafforzare l’efficienza dei servizi e tutelare le piccole aziende locali.