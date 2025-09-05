Polizia municipale: maggiore presenza e nuovi etilometri, stretta sui controlli Postazioni mobili nei diversi quartieri per rafforzare il contatto con i cittadini

Rafforzare il contatto diretto con la cittadinanza e a garantire una maggiore presenza sul territorio. E' l'obiettivo del progetto “La Polizia Municipale nei Quartieri”, presentato oggi a Benevento, in corso Garibaldi nei pressi della Prefettura. Un'iniziativa con cui gli agenti di Polizia Municipale formati in sicurezza urbana, decoro e polizia di prossimità, saranno a disposizione dei cittadini con una postazione mobile, visibile e facilmente accessibile, per: raccogliere segnalazioni e istanze; ricevere denunce; fornire informazioni utili su mobilità, sicurezza e decoro urbano; instaurare un dialogo diretto e costante con la comunità. Il servizio prenderà avvio l’8 settembre nel Quartiere Ferrovia, individuato come prima zona di riferimento, e proseguirà con giornate dedicate e presidi operativi in aree facilmente raggiungibili.

Il comandante Vecchio: strategia di prevenzione e collaborazione

«Negli ultimi mesi – ha spiegato il Comandante della Polizia Municipale Giuseppe Vecchio – abbiamo accentuato la nostra presenza in strada con un aumento delle pattuglie. Vogliamo affiancare un'iniziativa varata anche in molte città più grandi di Benevento. L'intento è aiutare il cittadino rispetto a una serie di criticità che ci può segnalare”. Il progetto “La Polizia Municipale nei Quartieri” proseguirà nelle prossime settimane con l’estensione degli uffici mobili anche in altre aree della città (Pacevecchia, Mellusi-Atlantici – Capodimonte) favorendo una strategia di prevenzione, prossimità e collaborazione attiva tra istituzioni e cittadini.

Una nuova auto attrezzata di etilometro di ultima generazione

E per la polizia municipale novità anche riguardo alla dotazione di mezzi e strumenti, a cominciare da una nuova auto. Mezzi benedetti dall'arcivescovo di Benevento, Felice Accrocca alla presenza del sindaco, Clemente Mastella. “Abbiamo impegnato circa 40.000 euro per un nuovo veicolo attrezzato– prosegue Vecchio - dotato anche di un etilometro di ultima generazione. Sono strumenti importanti perché nei servizi serali e notturni che facciamo ci permetteranno di presidiare meglio il territorio e di fare attività preventiva soprattutto rispetto all'assunzione di alcol che è un problema molto serio e provoca tanti incidenti. Tutti i giorni rileviamo vari incidenti sul territorio e ci rendiamo conto che il problema persiste nonostante l'attività di presidio del territorio. Ovviamente restano fermi i limiti contemplati dalla normativa con delle soglie professionali che prevedono lo zero assoluto, e quelle per tutti i cittadini del 0,5 mg per litro rispetto al tasso alcolemico”.

L'appello di Mastella: speriamo si evitino problemi connessi all'abuso di alcol

“E' un modo per stare accanto ai cittadini garantendo rispetto e prevenzione – ha commentato il sindaco Mastella -. Spero si eviteranno momenti drammatici spesso determinati dall'abuso di alcol. In ogni caso il lavoro della polizia municipale è stato incrementato e si sta rivelando fondamentale per la città”.