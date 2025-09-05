Festeggiamenti in onore della SS. Addolorata, varato il dispositivo del traffico Le modifiche alla circolazione

In occasione dei tradizionali festeggiamenti civili e religiosi in onore della SS. Addolorata sarà attuato il seguente dispositivo del traffico:

- chiusura al traffico veicolare di via Girolamo Vitelli (da incrocio via Cosentini ad incrocio via Cocchia) e via Carlo Poerio (da incrocio via Vitelli ad incrocio via Minghetti) dalle ore 19:00 alle ore 24:00 dei giorni 12, 13 e 14 settembre, con il suddetto tratto di via Carlo Poerio chiuso anche dalle ore 19:00 del giorno 15 in concomitanza con le celebrazioni finali;

- al fine di consentire l'allestimento del Luna Park, operativo nei giorni 12, 13, 14 ed eccezionalmente anche il giorno 15 settembre, dal giorno 11 al giorno 16 in via Bonazzi, limitatamente al tratto incrocio via Iadanza - incrocio con via Capozzi - vigeranno la chiusura al traffico veicolare e il divieto di sosta e fermata con rimozione coatta, mentre nei tratti di via Poerio e via Vitelli interessati dai festeggiamenti il divieto di sosta e fermata con rimozione coatta scatterà giorno dal 10.

Domenica 14 settembre, a partire dalle 19:00 e per la durata del passaggio della processione saranno interdette al traffico veicolare via Vitelli, la traversa via Vitelli, via Bonazzi, via Cosentini, via Napoli (limitatamente ai tratti interessati), via Santa Colomba (limitatamente ai tratti interessati), via Cardone, via Del Pozzo, via Columbro, via Pennella con contestuale chiusura anche di via Minghetti in concomitanza con la preparazione ed esecuzione dei fuochi pirotecnici (previsti alle ore 24:00).