Comunità Cristiana Fiumi di Grazia: Benevento città della luce non delle streghe In contemporanea con la manifestazione Janara

"Nei giorni 5, 6 e 7 settembre 2025, mentre nel centro storico di Benevento si terrà il festival “Janara – Le Streghe di Benevento” con iniziative legate a magia, cartomanzia ed esoterismo, promuoveremo insieme al Centro di Recupero Cristiano Betesda di Taranto, guidato dal pastore Guarino, un’iniziativa dal titolo: “Benevento, città della luce” - così la Comunità Cristiana Fiumi di Grazia-.

In contrapposizione a ciò che richiama oscurità e pratiche non in linea con i valori cristiani, noi annunceremo che Gesù Cristo è la via, la verità e la vita e nessuno va al padre se non per mezzo di Lui (Giovanni 14:6).

Durante le stesse giornate, attraverseremo il centro storico e i quartieri della città per incontrare la popolazione, portando un messaggio di speranza, pace e salvezza. Diremo con chiarezza che Benevento non è la città delle streghe, ma è una città illuminata dalla luce, che sarà trasformata dalla potenza dell’amore di Dio.

La Bibbia è chiara: “Non vi rivolgete a maghi e indovini… Io sono il Signore vostro Dio” (Levitico 19:31). Per questo proclameremo che solo Cristo illumina il cuore, libera dalla paura, dona un futuro vero e una speranza che non delude. Proclameremo il messaggio del Vangelo che cambia la vita e dà un destino eterno. Invitiamo coloro che si ispirano ai valori del cristianesimo e del Vangelo ad unirsi a noi".

Appuntamento previsto in Centro storico e quartieri di Benevento.