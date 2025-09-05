Posticipato alle ore 1 il divieto di diffusione di musica il 6 e 7 settembre La concessione del Comune per la manifestazione “Janara - Le Streghe di Benevento”

In occasione dello svolgimento della manifestazione “Janara - Le Streghe di Benevento”, con apposita ordinanza è stato stabilito di posticipare alle ore 01:00 delle giornate di sabato 6 e domenica 7 settembre il divieto di diffusione della musica proveniente dall’esterno dei locali ed esercizi commerciali cittadini e dai luoghi di aggregazione urbana.