Confindustria Benevento, Vigorito: "La nostra sfida per il turismo" L'intervista al numero uno degli industriali sanniti in onda a "Punto di vista" su Otto Channel

Nuovi particolari sulla sfida lanciata a Benevento per promuovere il territorio e scommettere su un turismo sostenibile con l'obiettivo finale di dare nuova linfa all'economia locale e riaccendere le speranze per il futuro delle aree interne. Un progetto ambizioso messo in campo da Confindustria Benevento, con la collaborazione dell'Asi e dei comuni di Benevento, Apice e Montesarchio che punta al riconoscimento della DMO “S.I.TU.S. –Sannio Innovativo Turistico Sostenibile”. Il numero uno degli industriali sanniti, il presidente Oreste Vigorito, ne ha parlato nel corso di una intervista a Otto Channel nel corso della rubrica "Punto di vista" ed ha chiarito il senso della nuova sfida per il territorio che ha già riscosso il consenso di numerosi sindaci e operatori turistici.

In particolare Vigorito ha chiarito che non c'è nessuna contrapposizione con l'altra iniziativa dal titolo "Sannio matesino", anzi secondo il presidente di Confindustria si può fare sintesi e lavorare insieme. La priorità resta rilanciare il Sannio. "Confindustria non fa politica", ha sottolineato Vigorito, che ha smorzato sul nascere ogni possibile polemica: il progetto per rilanciare il Sannio non va strumentalizzato in alcun modo. E la sfida vera e lavorare tutti insieme al di là del ruolo che si occupa e del territorio che si rappresenta. e strategica sarà la collaborazione tra pubblico e privato per un progetto unitario.