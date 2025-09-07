Acconciature sposa 2025: lo stile Jean Louis David anche a Benevento Gabriele del salone di Corso Garibaldi: la nostra sposa è una donna che mostra la sua personalità

Il brand Jean Louis David conferma e rilancia il suo impegno a Benevento. Dopo aver sfilato nella splendida cornice del borgo di Melizzano, anche quest'anno il rinomato marchio ha scelto di presentare la nuova collezione hair nel capoluogo sannita.

Dal corso Garibaldi, dove ha sede il negozio, fino all'Arco di Traiano. E' qui, sotto la direzione artistica dell’hair stylist Carmine Gaeta e con Gabriele La Fortuna, è stato rinsaldato l'impegno a mettere in luce creatività, passione e professionalità, con la partecipazione di uno staff di professionisti ma anche di modelle e clienti che per l'occasione si sono rese disponibili ad indossare l'ambito bianco e rivivere i momenti più del Sì. Dall'acconciatura al make Up: tutto è stato curato nei minimi dettagli per presentare la nuova collezione proposta dal brand Jean Louis David. Gli abiti di Ciro Infantozzi e il trucco di Adele Paga, Raphael Lauria Dubai scarpe e Babuscio gioielli ad impreziosire il lavoro dell'hair stylist Gabriele.

“Una giornata fantastica”, il commento di chi ha partecipato.

“Anche quest'anno siamo qui per mostrare il nostro stile, con grande soddisfazione e tanta carica. Ma soprattutto c'è tanta determinazione con il titolare Carmine Gaeta per portare avanti il nostro lavoro”, ha spiegato Gabriele che assicura: “Oggi con confermiamo e rilanciamo il nostro impegno per il territorio”.

Moda sposa capelli: i nuovi trend

Le spose amano le cose semplici, la sposa dei nostri tempi “è essenziale ma al tempo stesso esigente. Tante onde, molto naturali, il più possibile”. E' una donna che “mostra la sua personalità”.