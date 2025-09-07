Interruzione della linea Bn-Caserta, il comitato incontra dirigenti Trenitalia Il confronto da remoto per parlare delle esigenze dei pendolari

Nuovo intervento dell'associazione Pendolari Sannio-Terra di Lavoro con il Presidente Antonio Di Fabrizio. In merito all'annunciata interruzione della linea Benevento – Caserta dal 15 al 27 settembre, in una nota, il Comitato Direttivo comunica di aver avuto un incontro, da remoto, con lo staff dirigenziale di Trenitalia per “trovare soluzioni alle problematiche che stanno affliggendo i viaggiatori pendolari nella pianificazione dei loro viaggi a settembre”.

“In quei giorni – spiegano - per via dell’interruzione della linea Benevento – Caserta per i lavori della realizzazione della linea AC-AV Napoli – Bari, l’offerta è stata recentemente riformulata non venendo incontro, almeno inizialmente, a tutte le esigenze dei pendolari, in special modo quelli sanniti”.

Ecco perché “a fronte delle svariate segnalazioni inviate da questo Comitato Direttivo e su impulso anche degli esponenti della politica casertana e sannita, molto sensibili alle esigenze dei propri/e conterranei/e, in particolare modo di Gianpiero Zinzi, Marco Cerreto, Agostino Santillo e Domenico Matera, l’incontro è stato possibile anche grazie alla notevole disponibilità dell’Amministratore

Delegato di Trenitalia, Domenico Strisciuglio, ed a tutto il suo staff dirigenziale, coordinati da Guidi Valentino, ai quali va il nostro sentito ringraziamento anche per l’approccio costruttivo nella ricerca delle soluzioni che sono state comunicate a tutti i pendolari e viaggiatori, al fine di trovare la migliore soluzione di viaggio senza nessun ulteriore esborso economico”.

“Ancora una volta – conclude la nota a firma del presidente Di Fabrizio - questo Comitato Direttivo intende rimarcare l’importanza di come un approccio collaborativo e costruttivo tra le parti, possa sempre generare sinergie in grado di permettere all’impresa e ai/alle viaggiatori/trici, di procedere verso soluzioni condivise e che tengano conto di tutte le esigenze dei viaggiatori”.