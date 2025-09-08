Messa in sicurezza strade provinciali: nuovi interventi

Consegnati dal Settore Infrastrutture della Provincia i lavori per la messa in sicurezza delle Strade provinciali n. 137 e n. 138 ricadenti nel Comune di Montesarchio.
Lo comunica il Presidente della Provincia di Benevento Nino Lombardi il quale ha precisato che l’intervento comporta una spesa di 100mila Euro.
L’intervento rientra nel contesto di un programma predisposto dal Settore Infrastrutture ed approvato dall’Amministrazione in carica per le arterie del Comune caudino che prevede ulteriori interventi da effettuarsi nei prossimi mesi per le strade provinciali n. 109 e n. 129.
I lavori sulle Strade n. 136 e 138 saranno eseguiti nel corso del corrente mese di settembre con l’adozione di apposite misure di regolazione del traffico veicolare pèer il consentire l’ordinato accesso ai cantieri di lavoro dei mezzi meccanici.