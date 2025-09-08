Primo convegno Sannita su esoterismo Janare e Maoni La due giorni presso la Fondazione Ciccio Romano

Grande Attesa per il primo convegno Sannita su esoterismo Janare e Maoni.

Si terrà il 12 e il 13 settembre 2025 presso la Fondazione Ciccio Romano in via contrada Monteguardia 49, a Benevento, il tanto atteso convegno che tratterà materie Magico esoterico, non il solito convegno ma "Il Convegno" Olos Magico esoterico giunto alla sua terza edizione, promosso dall associazione "Sabba de Nuce" in collaborazione con il gruppo studio "Antiqua Vox Januae" propone per la prima volta un convegno in cui vengono trattate e approfondite molte tematiche esoteriche, infatti nella giornata di venerdì 12 si susseguiranno nomi di spicco, studiosi ricercatori nonché universitari, esperti della materia.

Il giorno 13 l'attenzione sarà convegliata sulla figura della Janara e del Maone o Jaone. Lo start è previsto per le ore 17:30 del 12 settembre 2025 (ingresso gratuito).