Mercoledì 10 Settembre doppio appuntamento in memoria di Vito Ievolella A Benevento su iniziativa di Libera

Su iniziativa del Coordinamento Provinciale di Libera Benevento, in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri, Mercoledì 10 Settembre si vivranno due momenti commemorativi in memoria del nostro concittadino Vito Ievolella, Maresciallo Scelto dei Carabinieri, barbaramente assassinato dalla mafia palermitana con la complicità di coloro che negli anni hanno reso forti le mafie: le cosiddette complicità esterne, che hanno consentito alle mafie di ramificarsi in tutti i settori della vita pubblica ed economica del Paese.

Il primo appuntamento è alle ore 10:00 presso la Basilica della Madonna delle Grazie per la Celebrazione della Santa Eucarestia. A seguire, alle ore 11:00, ci sarà l’omaggio floreale alla targa stradale in Via Ievolella.

Il sacrificio di Vito ricorda a noi tutti la sacralità del senso del dovere e l’amore per il proprio lavoro quando lo stesso diventa missione. Un uomo, un sannita che ha servito il tricolore con disciplina e onore: perché l’onore è una qualità delle persone per bene e non dei mafiosi.

E dunque uomo d’onore vuol dire essere al servizio del proprio paese, della sua comunità e mantenere fede ad un impegno collettivo e non ad una famiglia.