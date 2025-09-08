Chiesa in lutto: è morto a Benevento don Pompilio Cristino Monsignore e storico parroco deceduto nella chiesa di Santa Maria Costantinopoli

Dramma a Benevento dove questa mattina è morto improvvisamente per un malore don Pompilio Cristino, 72 anni, monsignore e storico parroco della parrocchia di Santa Maria Costantinopoli al rione Ferrovia.

Don Pompilio e' morto all'interno della chiesa del viale Principe di Napoli.

Il ritrovamento intorno a mezzogiorno quando alcuni fedeli hanno trovato il corpo di monsignore Cristino riverso sul paviemento della Chiesa. Scattato l'allarme, sul posto sono accorsi i sanitari del 118 che purtroppo non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Tantissime le persone e i religiosi che appresa la notizia hanno raggiunto la chiesa di Santa Maria. Don Pompilio per decenni ne è stato il parroco ed è stato uno dei parroci più amati di Benevento e provincia.

Originario di Montecalvo Irpinio. don Pompilio ha sempre risieduto al rione Ferrovia.

Sul posto anche l'arcivescovo di Benevento, Felice Accrocca. Successivamente, la salma di don Pompilio è stata trasferita presso l'obitorio del vicino ospedale Fatebenefratelli. Nelle prossime ore non è escluso che venga trasferita nuovamente nella chiesa di Santa Maria di Costantonopoli

Dal sito della parrocchia si legge: "La sua formazione è avvenuta presso il Seminario Arcivescovile ed il Seminario Regionale “Pio XI” di Benevento.

È stato ordinato presbitero il 27 agosto 1977 da S.E. Mons. Raffaele Calabria, Arcivescovo di Benevento, nella Parrocchia di S. Bartolomeo Apostolo in Montecalvo Irpino.

Fino al 2017 ha ricoperto il ruolo di vicario generale della diocesi di Benevento. Attualmente è parroco della Parrocchia S. Maria di Costantinopoli, Prelato d’Onore di Sua Santità dal 30 aprile 2001 e assistende diocesano della FRATES (Consociazione Nazionale dei Gruppi Donatori di Sangue Fratres delle Misericordie d’Italia)".