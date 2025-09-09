Liceo Giannone di Benevento: ultimati i lavori, si torna a piazza Risorgimento Ad annunciarlo il presidente della Provincia, Nino Lombardi

Le lezioni per l’Anno scolastico 2025/2026 riprenderanno presso l’edificio storico del Liceo Classico “Pietro Giannone” di Benevento in piazza Risorgimento. Lo annuncia il Presidente della Provincia Nino Lombardi in relazione a quanto emerso al termine di un sopralluogo effettuato presso la struttura con la partecipazione del Coordinatore per la sicurezza del cantiere Pasquale Ciarleglio, il direttore dei lavori Michele Orsillo, funzionario del Settore edilizia scolastica della Provincia, il funzionario Michele Borrelli di supporto al Coordinamento dei lavori e rappresentante del Dirigente del Settore Infrastrutture della Provincia Angelo Carmine Giordano, il rappresentante del Liceo Classico Marco Corrado ed il titolare della ditta esecutrice dei lavori Maturo costruzioni.

Il Verbale redatto al termine del sopralluogo afferma la possibilità “della coesistenza tra le attività didattiche e quelle di cantiere”, viene precisato dalla Rocca dei Rettori.

“Sono stati ultimati i lavori previsti nel piano terra, nel primo e nel secondo piano dell’edificio – spiegano ancora dalla Provincia - mentre si lavorerà per alcuni lavori residuali, previsti nel contratto di appalto, nel seminterrato dell’edificio ed in una parte del cortile. In sostanza, personale amministrativo, docenti, allievi del Giannone potranno accedere, in condizioni di sicurezza e attraverso un percorso ben delineato e delimitato, al piano terra, al primo piano ed al secondo dell’edificio e, dunque, a tutte le Aule per le attività didattiche, mentre resterà aperto il cantiere e proseguiranno le opere previste nel solo seminterrato”.

E dunque in queste ore “è già in corso, a cura della Provincia, il trasferimento degli arredi, dei banchi dall’Istituto “Guacci”, ove si svolte nello scorso Anno scolastico le attività didattiche, all’edificio di piazza Risorgimento del Liceo Classico proprio per consentire il regolare inizio delle lezioni. Le opere residuali saranno terminate entro il corrente anno solare”.

Liceo Classico Giannone di Benevento: lavori realizzati nell'ambito del Pnrr

I lavori al Giannone, rientranti nell’ambito del PNRR, hanno impegnato risorse finanziarie per circa 2,3 milioni di Euro e sono consistiti nel miglioramento sismico e strutturale dell’edificio, con il rinforzo delle murature e delle travi, nonché nell’efficientamento energetico.





